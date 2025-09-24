رئيسَا برلماني أذربيجان وباكستان يناقشان العلاقات هاتفياً

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

أجرت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الشيوخ الباكستاني سيد يوسف رضا جيلاني في 25 سبتمبر.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن الطرفين أعربا عن ارتياحهما للتطور الناجح للعلاقات الاستراتيجية بين أذربيجان وباكستان القائمة على مبادئ الصداقة والأخوة.

وتم التأكيد خلال المحادثات الهاتفية على الدور الخاص للزيارات المتبادلة بين الرئيس إلهام علييف ورؤساء وزراء باكستان والوثائق الموقعة في تعميق العلاقات الثنائية. كما أشارا إلى أن الهيئات التشريعية في البلدين تتعاون بشكل وثيق على المستويين الثنائي وفي إطار المنظمات البرلمانية الدولية.