وزيرا خارجية أذربيجان وإستونيا يناقشان تكثيف الحوار

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

عقد وزير الخارجية الأذربيجاني جب اجتماعا مع نظيره الإستوني مارغوس تساخكنا واتفق الوزيران على تكثيف الحوار من خلال المشاورات السياسية والزيارات المتبادلة مشيرين إلى إمكانيات توسيع العلاقات الثنائية.

وجاء في بيان الخارجية الأذربيجانية أن الوزير بايراموف أطلع نظيره الإستوني على جهود بناء السلام التي تبذلها أذربيجان في المنطقة، بما في ذلك عملية تطبيع العلاقات مع أرمينيا ونتائج قمة واشنطن بشكل خاص.

وأكد الطرفان مجددًا استعدادهما لتعميق التعاون على المنصات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة وفي الإطارين الثنائي ومتعدد الأطراف.