الرئيس إلهام علييف يتحدث من منبر الأمم المتحدة عن طريق أذربيجان الطويل الواصل إلى النصر والسلام

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة "إنني كنت طوال السنوات المديدة قد تحدثت من هذا المنبر عما جرى ارتكابه ضد أذربيجان من العدوان والاعتداءات والاحتلال والظلم واليوم أتحدث عن طريقنا الطويل الواصل إلى النصر والسلام والفترة الجديدة في تاريخ أذربيجان وكيف أنهينا الاحتلال عبر حرب النجاة وكيف قمنا بضمان السلام عبر الوسائل السياسية."