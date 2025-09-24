الرئيس إلهام علييف: المفاوضات مع أرمينيا أثمرت بسبب كونها ثنائية

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن أذربيجان تقدمت بالمبادئ الخمسة الأساسية التي تعتمد على القانون الدولي وعرضنا مشروع اتفاقية سلام.

وأوضح الرئيس علييف أن نص المشروع شهد عملية المفاوضات بشأنها بمبادرة أذربيجان خلال الفترة بين أكتوبر عام 2022م وصيف عام 2025م مفيدا أن "المفاوضات قد أثمرت بسبب كونها ثنائية وبدون تدخل خارجي رغم الاستفزازات الشتى".