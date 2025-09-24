الرئيس إلهام علييف: إلغاء الكونغرس الأمريكي وثيقة التعديل الـ907 من شأنه أن يعزز الثقة والتعاون

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن قرار الرئيس ترامب بشأن وقف تنفيذ العقوبات المفروضة على أذربيجان بصورة التعديل الـ907 في وثيقة دعم الحرية عام 1992م خطوة تاريخية.

وشدد الرئيس علييف على أن إلغاء الكونغرس الأمريكي التعديل الـ907 إلغاء كاملا من شأنه أن ينهي تراث ازدواجية المعايير ويعزز الثقة والتعاون في الفترة التي تشهد مساهمة أذربيجان في الأمن والاستقرار العالميين.