الرئيس إلهام علييف يرفع الشكر للرئيس ترامب على فتحه صفحة جديدة في العلاقات الأذربيجانية الأمريكية

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال زيارتي الولايات المتحدة خلال شهر أغسطس تحمل أهمية تاريخية على وجه العموم.

كما رفع الرئيس علييف شكره للرئيس دونالد ترامب على فتحه صفحة جديدة في العلاقات الأذربيجانية الأمريكية وقرار رفع العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ودعمه عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا.