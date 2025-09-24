الرئيس إلهام علييف: احدى كبريات المشاكل الإنسانية القائمة أمام أذربيجان في الفترة ما بعد النزاع تهلكة الألغام الأرضية

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن احدى كبريات المشاكل الإنسانية القائمة أمام أذربيجان في الفترة ما بعد النزاع تهلكة تثيرها الألغام التي زرعتها أرمينيا خلال فترة الاحتلال.

وأشار الرئيس علييف إلى أن أكثر من 400 مدني أذربيجاني سقطوا ضحايا او أصيبوا بجروح خطيرة جراء انفجارات الألغام المختلفة حتى اليوم منذ شهر نوفمبر عام 2020م مفيدا أن تهديد الألغام واسع النطاق هذا يعرقل عودة اللاجئين السابقين عودة آمنة وعمليات تنفيذ مشاريع إعادة البناء والإعمار والإصلاح.