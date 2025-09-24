الرئيس إلهام علييف: نلعب دورا استراتيجيا في ربط منطقة بحر الخزر بالأسواق الدولية

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن امن الطاقة مربوط بالسلام والروابط الإقليمية والتنمية الاقتصادية وتواصل أذربيجان لعب دور فاعل في دفع هذه الأهداف على المستوى العالمي.

ولفت الرئيس علييف إلى أن " أذربيجان قد أثبتت نفسها كشريك موثوق به وغير مبدل في ضمان أمن طاقة عدد كبير من البلدان ونلعب دورا استراتيجيا في ربط منطقة بحر الخزر بالأسواق الدولية عبر خطوط أنابيب النفط والغاز المنوعة."