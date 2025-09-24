الرئيس إلهام علييف: أذربيجان تحتل المركز الأول في بين البلدان المزوِدة بالغاز عبر خطوط الأنابيب

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن أذربيجان تصدر الغاز الطبيعي إلى 14 بلدا وهي تحتل المركز الأول في العالم في صفوف البلدان المزوِدة بالغاز عبر خطوط الأنابيب.

واكد الرئيس علييف على أن هذا يعبر عن دورنا الاستراتيجي في ضمان امن الطاقة في أوروبا وخارج حدودها وفي تنويع مسارات التزويد والتموين.