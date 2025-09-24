الرئيس إلهام علييف: احتياطيات أذربيجان من النقد الأجنبي تزيد ديننا الخارجي 16 مرة

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن وكالتي التصنيف الدوليتين الرائدتين موديز وفيتش رفعتا مؤخرا تصنيف أذربيجان.

واكد الرئيس علييف أن هذا يثبت مستوى استدامة الاقتصاد والانضباط المالي القوي وبيئة الاستثمار المواتية في البلد مضيفا أن ديننا الخارجي يشكل مجرد 5ر6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وذلك احد المؤشرات الأدنى عبر العالم وقال إن احتياطيات أذربيجان من النقد الأجنبي تزيد دين البلد الخارجي 16 مرة.