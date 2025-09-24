الرئيس إلهام علييف: بحر الخزر يتقلص بسرعة والسبب الرئيسي ليس بالتغيرات المناخية

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إني قد أثرتُ مسألة تدهور الوضع البيئي لبحر الخزر في قمة الدول المطلة على بحر الخزر عام 2022 واليوم الوضع أسوأ وإن بحر الخزر يتقلص بسرعة والسبب الرئيسي ليس التغيرات المناخية.

وأشار الرئيس علييف إلى أن هناك حاجة إلى جهود مشتركة من الدول الساحلية لمنع وقوع كارثة بيئية ذات عواقب غير متوقعة. كما أن أذربيجان مستعدة للتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة لحل هذه المشكلة.