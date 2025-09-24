الرئيس إلهام علييف: أذربيجان فخورة بجهودها للمساعدات الإنسانية على المستوى العالمي

باكو، 25 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس إلهام علييف في كلمة ألقاها في منبر الدورة الثمانين للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة إن أذربيجان فخورة بجهودها للمساعدات الإنسانية على المستوى العالمي.

وأوضح الرئيس علييف "أننا نقدم المساعدات الإنسانية للبلدان المعانية من الكوارث الطبيعية والنزاعات والأزمات في مجال الصحة" مضيفا أن أذربيجان منحت ضمن تدابير استجابة جائحة الكوفيد 19 اكثر من 80 بلدا وسائل الوقاية الشخصية والأجهزة الطبية واللقاحات مع تمويلها.