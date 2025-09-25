أذرتاج تشارك في مؤتمر أثينا لتحالف وكالات الأنباء الأوروبية

أثينا ، 25 سبتمبر، أذرتاج

عقد تحالف وكالات الأنباء الأوروبية مؤتمره في العاصمة اليونانية تحت عنوان "إدارة وكالات الأنباء في عصر التحديات المعاصرة" بمشاركة رؤساء وممثلي الوكالات الأعضاء ومن بينها رويترز ووكالة الصحافة البريطانية ووكالة الأنباء الفرنسية والوكالة البلغارية إضافة إلى رئيس مجلس إدارة وكالة أذرتاج الأذربيجانية.

وناقش المشاركون تأثير الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي على عمل الوكالات وقضايا الإدارة والإيرادات وحقوق النشر مع التركيز على الجانب الأخلاقي لإنتاج الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

وأشار متحدثون إلى أن المواقع الإخبارية لم تعد تحصل على الحركة نفسها من محركات البحث مع توجه المستخدمين نحو أدوات مثل "تشات جي بي تي" داعين إلى تشريعات وخوارزميات تضمن حماية حقوق النشر وأولوية مصادر الأخبار.

كما ناقشت أذرتاج خلال المؤتمر فرص التعاون مع عدد من الوكالات الأخرى.