وزير الرياضة الأذربيجاني: ألعاب رابطة الدول المستقلة تكون حافزا لتنمية قطاعات الرياضة والاقتصاد والمجال الاجتماعي

باكو، 26 سبتمبر، (أذرتاج)

ألقى وزير الشباب والرياضة الأذربيجاني فريد غائبوف كلمة عشية انطلاق الدورة الثالثة من الألعاب لرابطة الدول المستقلة مؤكداً فيها أن أذربيجان رسخت مكانتها "كمنظم رفيع المستوى فعاليات رياضية عالمية". وأشار الوزير إلى استضافة البلد فعاليات كبرى مثل الألعاب الأوروبية عام 2015 وألعاب التضامن الإسلامي عام 2017 ونهائي كأس دوري أوروبا لكرة القدم عام 2019 وسباقات الفورمولا واحد السنوية، مما أظهر "التنظيم الرفيع والبنية التحتية المتطورة" في البلد.

وشدد الوزير غائبوف وهو نائب رئيس اللجنة المنظمة للألعاب على أن هذه النسخة من الألعاب التي تُقام في الفترة من 28 سبتمبر إلى 8 أكتوبر تُنظم لأول مرة في تاريخ البلد خارج العاصمة حيث تستضيفها سبع مناطق مختلفة وتهدف هذه الخطوة التي تشمل مدن كنجة ويفلاخ ومنكجوير وغابالا وشاكي وجويجول وخانكندي إلى تحفيز التنمية الإقليمية.

وذكر الوزير أن هذا الحدث سيلعب دور "حافز لتنمية قطاعات الرياضة والاقتصاد والمجال الاجتماعي" وسيخلف إرثاً قيماً يتمثل في منشآت رياضية جديدة ومجددة في الأقاليم وتقام مراسم الافتتاح والختام في ملعب مدينة كنجة الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي.