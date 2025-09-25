انطلاق مسابقات الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة في أذربيجان بمنافسات كرة الطاولة

غابالا، 26 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت مسابقات الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة في أذربيجان بمنافسات كرة الطاولة.

وتنافس منتخبا أذربيجان وأوزبكستان للسيدات في نصف النهائي بمجمع غابالا الأولمبي الرياضي وتمكن المنتخب الأذربيجاني من تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 ليتأهل للنهائي الذي سيتنافس فيه مع المنتخب الروسي.

يذكر أن مسابقات كرة الطاولة تختتم في 29 سبتمبر.