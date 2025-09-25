انتخاب رئيس جديد لتحالف وكالات الأنباء الأوروبية

أثينا، 26 سبتمبر، أذرتاج

عقد تحالف لوكالات الأنباء الأوروبية جمعيته العمومية الاعتيادية في أثينا ومثل وكالة أذرتاج وهي عضو في التحالف رئيس مجلس إدارتها وقار علييف.

وتم انتخاب رئيس وكالة الأنباء الإيطالية أنسا ستيفانو دي أليساندري رئيساً جديداً للتحالف عبر التصويت السري. كما انضم المدير العام لوكالة أنا مبا اليونانية أميليوس بيرديكاريس كعضو جديد في مجلس الإدارة.

في الوقت نفسه، قُبلت وكالة الأنباء اللاتفية ليتا عضواً جديداً في التحالف بقرار إجماعي من الوكالات.

كما وحصلت وكالة الأنباء النرويجية نتب على "جائزة مكسيم مينشيف للتميز" عن مشروعها التكنولوجي الجديد.