انطلاق أولمبياد الروبوت الأذربيجاني: الشباب يجمعون بين العلم ومهمة الوطنية

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

انطلقت الأولمبياد الجمهورية الثامنة للروبوت في أذربيجان بتنظيم مشترك من وزارتي التنمية الرقمية والنقل وكلك الشباب والرياضة ووكالة تطوير الابتكار الرقمي وأكاديمية الهندسة الروبوتية الأذربيجانية.

وبدأ الحفل بوقفة حداد على أرواح شهداء حرب الوطن، ما أضفى على المناسبة دلالة خاصة.

أكدت نائبة وزير الشباب والرياضة إنديرا حاجييفا على المهمة المزدوجة التي تقع على عاتق الجيل الشاب في العصر الحديث من التحصيل المعرفي والعلمي والتشكيل بروح الوطنية العالية. وأشارت إلى أن خدمة الوطن لا تقتصر على الدفاع المادي، بل تتجسد أيضاً في اكتساب الكفاءات في مجالات التكنولوجيا المتقدمة والمعرفة العلمية والأمن.

ومن جانبه، قال نائب رئيس وكالة تطوير الابتكار الرقمي رشاد عبد الخالقوف إن هذه الأولمبيادات تعمل على تطوير قدرات الشباب في العمل الجماعي والتفكير التحليلي والحلول المبتكرة مما يزيد من اهتمامهم "بالمجالات الموجهة نحو الابتكار في الاقتصاد" مستقبلاً.

كما أشار مؤسس أكاديمية الهندسة الروبوتية الأذربيجانية رحمان رسولزاده إلى أن الأولمبياد هي منصة لتحويل أفكار الشباب إلى حقيقة، مستشهداً بمشروع زراعي العام الماضي تحول لاحقاً إلى شركة ناشئة وعُرض ضمن إطار مؤتمر الكوب29 مما يثبت أن أولمبياد الروبوت ليست مجرد مسابقة بل هي فرص كبيرة للتحقيق العملي للأفكار.

وتستمر الأولمبياد لمدة 3 أيام في قاعة الجمباز الوطنية، حيث تتنافس 153 فريقاً متأهلاً من 20 مدينة ومنطقة. وستفوز الفرق الفائزة بحق تمثيل أذربيجان في الأولمبياد العالمي للروبوت الذي سيقام في سنغافورة في نوفمبر القادم.