باكو ودوشنبه تعمقان التعاون من أجل إحصاءات دولية قابلة للمقارنة

باكو، 26 سبتمبر، أذرتاج

وقعت هيئة الإحصاء الأذربيجانية ووكالة الإحصاء لدى للرئيس الطاجيكستاني وثيقة تعاون رسمية في 26 سبتمبر على هامش المنتدى الإحصائي الدولي الثالث الذي عقد تحت عنوان "آفاق تطوير الإحصاءات: دور المشاريع الدولية" في باكو.

ووقّع على مذكرة التفاهم رئيس هيئة الإحصاء الأذربيجانية طاهر بوداقوف ومدير وكالة الإحصاء الطاجيكستانية جمشيد نور محمدزاده.

ويتمثل الهدف الرئيسي من المذكرة في تعزيز وتطوير تبادل البيانات الإحصائية بين المؤسستين على أن تكون هذه البيانات دقيقة وتعكس الوضع الاجتماعي والاقتصادي لكلا البلدين.

كما يجب أن تكون قابلة للمقارنة على المستوى الدولي وتخدم هذه الخطوة هدف تعزيز العلاقات المتبادلة في مجال الإحصاء والمساهمة في الشفافية الإحصائية في السياق الإقليمي.