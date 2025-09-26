النائبة الأولى للرئيس تنشر بمناسبة يوم الذكرى

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

نشرت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا منشورًا على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة يوم الذكرى 27 سبتمبر.

وجاء في ذيل المنشور:

"الذكرى الغالية لأبطالنا الذين استشهدوا في سبيل الوطن ستبقى حية في قلوبنا إلى الأبد! رحم الله جميع شهدائنا."