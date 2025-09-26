دقيقة حداد إحياء لذكرى شهداء الوطن الغالي الخالدة 27 سبتمبر

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

أعلنت في الساعة 12:00 بالتوقيت المحلي للعاصمة باكو في 27 سبتمبر اليوم عن الوقوف لدقيقة حداد في جميع أنحاء الجمهورية تخليدا لذكرى أبناء الشعب الاذربيجاني الذين استشهدوا في سبيل وحدة أراضي الوطن الغالي.

وقد توقفت حركة جميع وسائل النقل في شوارع العاصمة باكو في آن واحد وتم تنكيس أعلام دولة أذربيجان في جميع المدن والولايات والقرى والقصبات على نطاق البلد.

ويُشار إلى أن يوم 27 سبتمبر وهو اليوم الذي بدأت فيه حرب الوطن يجري الاحتفال به سنويا بصفته يوم الذكرى بموجب مرسوم صادر عن الرئيس إلهام علييف في 2 ديسمبر 2020م.