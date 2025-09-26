أذربيجان المستضيفة تحصد ميداليات أولى في ألعاب رابطة الدول المستقلة

غابالا، 27 سبتمبر، أذرتاج

حصدت أذربيجان المستضيفة ميداليات أولى في الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة في ختام مسابقات كرة الطاولة المنظمة بمدينة غابالا.

وتنافس منتخبا أذربيجان للفتيات والفتيان مع منتخبي الاتحاد الروسي في النهائيتين لدى مجمع غابالا الرياضي وفازا الميداليات الفضية بعد الخسارة 0-2 في كلتا المواجهتين.

وتنطلق اليوم منافسات فردية أيضا.

يذكر أن حفل افتتاح الدورة الثالثة من ألعاب رابطة لدول المستقلة التي يشارك فيها 1624 رياضي عن 13 بلدا يقام 28 سبتمبر وحفل الاختتام في 8 أكتوبر لدى ملعب كنجة المركزي.