 زعماء أذربيجان الدينيون يحيون ذكرى الشهداء في يوم الذكرى ويؤكدون دعمهم لعملية السلام

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع رؤساء جميع الطوائف الدينية العاملة في أذربيجان في مقر رئيس إدارة مسلمي القوقاز اللهشكور باشازاده في 27 سبتمبر لإحياء ذكرى شهداء حرب الوطن بمناسبة يوم الذكرى وتلا كل زعيم ديني صلوات ودعوات وفقاً لطقوسه ومعتقده.

وأعلن باشازاده أن اليوم يصادف الذكرى الخامسة لبدء حرب الوطن التي "وضعت حداً للاحتلال الأرميني الذي دام 30 عاماً" ووصف هذا التاريخ بأنه ذروة "نهضتنا الوطنية وقوة دولتنا". وشدد على أن الجيش الأذربيجاني بقيادة القائد الأعلى المظفر أنجز المهمة المشرفة المتمثلة في "استعادة وحدة الأراضي التي اعترف بها القانون الدولي".

وأشار رئيس ادارة مسلمي القوقاز إلى أن الزعماء الدينيين في أذربيجان متعددة الثقافات شاركوا معاً في مراسم دفن الشهداء من مختلف الأديان وأكد أن جميع رجال الدين يدعمون "المسار السياسي المنتصر" للرئيس إلهام علييف.

وفي إطار الفعاليات، قام رجال الدين في وقت لاحق بزيارة حديقة النصر في باكو. كما أقيمت الصلوات في المساجد والكنائس والمعابد اليهودية في جميع أنحاء البلد إحياء لذكرى الشهداء وتمت زيارة عائلات الشهداء والمحاربين القدامى.