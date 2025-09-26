موظفو وكالة أذرتاج يزورون حديقة النصر بمناسبة يوم الذكرى

باكو، 27 سبتمبر، أذرتاج

زار موظفو وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج حديقة النصر في باكو يوم 27 سبتمبر بمناسبة يوم الذكرى الذي يصادف الذكرى الخامسة لبدء حرب الوطن.

ووضع الموظفون باقات من الزهور أمام النصب التذكاري إجلالاً لذكرى أبناء الوطن الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها.

ويُشار إلى أن يوم 27 سبتمبر وهو اليوم الذي بدأت فيه حرب الوطن يجري الاحتفال به سنويا بصفته يوم الذكرى بموجب مرسوم صادر عن الرئيس إلهام علييف في 2 ديسمبر 2020م وذلك تقديراً لجميع الجنود والضباط الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وحدة أراضي البلد. كما يتم إنشاء متحف النصر في المنطقة التابعة للحديقة بهدف تخليد ذكرى شهداء حرب الوطن وسيتم نقش أسماء جميع الشهداء في مجمع المتحف وستعرض المعروضات التي يتم جمعها شجاعة الجيش الأذربيجاني وعزيمة الشعب.