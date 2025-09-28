طاقم التحكيم الهولندي يدير مباراة قراباغ وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

تم الإعلان عن تعيينات الحكام لمباراة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي ستُقام في باكو بين فريقي قراباغ أغدام الأذربيجاني وكوبنهاجن الدانمركي.

وجاء في موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن المباراة سيديرها طاقم التحكيم الهولندي بقيادة الحكم الدولي تركي الأصل سردار كوزي بويوك بمساعدة زينسترا وإينيا وفان دير لان ومانشوت وديبرينك.

يذكر أن أن المباراة تُقام في ملعب توفيق بهراموف الجمهوري بالعاصمة باكو في 1 أكتوبروستنطلق الساعة 20:45 بالتوقيت المحلي.