رئيس الوزراء الاذربيجاني يزور مينسك

باكو، 29 سبتمبر، (أذرتاج)

وصل رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف 29 سبتمبر اليوم إلى مينسك عاصمة بيلاروس في زيارة عمل.

وجاء في بيان مجلس الوزراء أن الزيارة تتحقق تلبية لدعوة ئيس الوزراء البيلاروسي ألكسندر تورتشين للمشاركة في اجتماع مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة.