مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان باستعراض الوثائق الخاصة بمعارك أبريل 2016م خاصة استهداف قرية بقذائف مدفعية تحتوي على "الفسفور الأبيض"

تواصلت 29 سبتمبر اليوم في محكمة باكو العسكرية عملية فحص الوثائق في القضية الجنائية المتهم فيها مواطنو جمهورية أرمينيا وتركز اهتمام المحكمة على فصول الجرائم المرتكبة ضد السكان المدنيين خلال معارك أبريل عام 2016.

وبناءً على الوثائق المعلنة، قامت القوات المسلحة الأرمينية خلال شهر أبريل 2016 بشن قصف مكثف بالمدفعية والهاون والأسلحة الثقيلة على المناطق السكنية غير المحمية في ولايات أغدام وترتر وجورانبوي وفضولي وأغجابديع بما في ذلك مؤسسات تعليمية وطبية. وأدى هذا إلى استهداف حياة المدنيين وإلحاق أضرار بممتلكاتهم. وعُرضت خلال فحص الوثائق صور من مسرح الجرائم.

ومن بين الوثائق الهامة الأخرى التي تم فحصها، كانت فصول متعلقة باستهداف قرية إسكي باره في ولاية ترتر بقذائف مدفعية من عيار 122 ملم تحتوي على "الفسفور الأبيض" إضافة إلى فصول تتعلق بمقتل البطل القومي جنكيز قربانوف.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.