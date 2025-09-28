وفد أوزبكستان الإعلامي يزور نصب النصر التذكاري

باكو، 29 سبتمبر، (أذرتاج)

في إطار الدورة الثانية من المنتدى الاذربيجاني الاوزبكستاني للإعلام زار وفد أوزبكستان حديقة النصر برفقة المدير التنفيذي لوكالة تنمية الإعلام الأذربيجانية أحمد إسماعيلوف ورئيس المجلس السمعي البصري عصمت ستاروف حيث قاموا بزيارة نصب النصر التذكاري الذي أقيم تخليدا لذكرى شهداء حرب الوطن.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة تنمية الإعلام أن أعضاء الوفد وضعوا باقات من الزهور أمام النصب إجلالا لذكرى أبناء الوطن الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها.

كما تم تقديم معلومات مفصلة للضيوف حول منتزه النصر الذي أُنشئ بهدف تخليد ذكرى النصر التاريخي المجيد الذي حققه الشعب الأذربيجاني في حرب الوطن وتخليد ذكرى شهدائنا الأعزاء.

ثم أحيـط الضيف علما بحديقة النصر المنشأة بغية تخليد البسالة التي ضربها الشعب الأذربيجاني في الحرب الوطنية والنصر التاريخي الباهر الذي حققه فيها وإحياء ذكرى شهداء الوطن الغالي وقيل إن قوس النصر مبني بمدخل الحديقة التي تبلغ مساحتها 10 هيكتارات وارتفاع القوس 44 مترا وعرضه 22 مترا وعدد أعمدته 44 عمادا رمزا إلى حرب الـ44 يوما الوطنية.

ويُشار إلى أن يوم 27 سبتمبر وهو اليوم الذي بدأت فيه حرب الوطن يجري الاحتفال به سنويا بصفته يوم الذكرى بموجب مرسوم صادر عن الرئيس إلهام علييف في 2 ديسمبر 2020م وذلك تقديراً لجميع الجنود والضباط الذين ضحوا بأرواحهم من أجل وحدة أراضي البلد. كما يتم إنشاء متحف النصر في المنطقة التابعة للحديقة بهدف تخليد ذكرى شهداء حرب الوطن وسيتم نقش أسماء جميع الشهداء في مجمع المتحف وستعرض المعروضات التي يتم جمعها شجاعة الجيش الأذربيجاني وعزيمة الشعب.

يذكر أن حديقة النصر افتتحت في 8 نوفمبر عام 2024 بمشاركة الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا.