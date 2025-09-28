منظمة الدول التركية تحدد دورها في النظام العالمي الجديد: حوار أمني في باكو

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

شاركت مراكز الفكر للبلدان الأعضاء في منظمة الدول التركية في 29 سبتمبر اليوم في باكو في جلسة نقاش بعنوان "مساهمات منظمة الدول التركية في السلام والاستقرار العالميين في عصر عدم اليقين الأمني السياسي".

ووصف مدير معهد الدراسات الاستراتيجية لدى الرئيس الكازاخستاني جاندوس شايمان داروف النظام العالمي بأنه يتميز بثلاث حالات عدم يقين رئيسية تتمثل في التنافس الجيوسياسي وضغط على المؤسسات العالمية وتزايد التهديدات الهجينة والعابرة للحدود مثل الهجمات السيبرانية والمناخ. ووصف شايمان داروف الإعلان المشترك الذي وقّعته أذربيجان وأرمينيا في الولايات المتحدة بأنه "انتصار مشترك للعالم التركي بأكمله"، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز يضمن الاستقرار السياسي والتعاون طويل الأمد.

وشدد رئيس قسم مركز الأبحاث الاستراتيجية بوزارة الخارجية التركية تورحان ديلماتش على أهمية النظر إلى التكامل داخل منظمة الدول التركية على أنه "فاعل إقليمي مؤثر" وليس "كتلة"، لأن مفهوم "الكتلة" يوحي بالمواجهة ويتعارض مع جوهر عملية التكامل. وأشار إلى أن النتائج الحقيقية لهذا التضامن ظهرت خلال حرب قراباغ.

وأشار نائب مدير المعهد الوطني للمبادرات الاستراتيجية لدى الرئيس القيرغيزستاني شومكار بك عادل بك أولو إلى أن المنطقة تتأثر بصراع الشرق الأوسط والصراع الروسي الأوكراني، مؤكداً أن منظمة الدول التركية تلعب دور "الجسر الاستراتيجي الذي يربط آسيا الوسطى والقوقاز والأناضول". وأضاف أن قوة المنظمة تكمن في قدرتها على الانتقال من البيانات إلى الإجراءات الملموسة.

وسلطت رئيسة مركز دراسات العالم التركي بمركز تحليل الاتصالات والإصلاحات الاقتصادية وصاله جعفروفا الضوء على الأهمية الاستراتيجية لاستقلال الطاقة للأمن القومي وكشفت عن خطط لتوسيع مشروع كابل الطاقة الخضراء الممتد من بحر الخزر إلى أوروبا ليشمل كازاخستان.