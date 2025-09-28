تائج الجولة السادسة بدوري الممتاز لكرة القدم

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

اختتمت الجولة السادسة بدوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم في الموسم الجديد 2025/2026م.

وتعاجل إيميشلي مع زيرة باكو ضيفه بهدف لكل واحد منهما.

وتغلب قراباغ أغدام على غابالا ضيفه بهدفين دون رد.

وتعادل شاماخي مع أراز نخجوان ضيفه بهدف مقابل مثله.

كما تعادل نفطجي باكو مع كروان يفلاخ ضيفه تعادلا سلبيا.

وحقق توران طاووس وفوزا ثمينا على كبز كنجة ضيفه بثلاثة أهداف نظيفة.

وتعادل صباح باكو مع سومقايت ضيفه بهدف مقابل هدف.

وبنتائج الجولة السادسة يتصدر الترتيب توران طاووس برصيد 12 نقطة ويليه زيرة ثانيا بنفس الرصيد وسومقايت ثالثا برصيد 11 نقطة وأراز نخجوان رابعا بنفس الرصيد وقراباغ خامسا برصيد 10 نقاط وصباح سادسا وإيميشلي سابعا برصيد 8 نقاط لكل واحد منهما ونفطجي ثامنا برصيد 7 نقاط وشاماخي تاسعا برصيد 6 نقاط وكروان يفلاخ عاشرا برصيد 5 نقاط وغابالا حادي عشر برصيد 4 نقاط وكبز ثاني عشر بدون رصيد.