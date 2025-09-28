منظمة الدول التركية تعقد قمتها الرئيسية في أذربيجان: مبادرات السلام والأمن في غابالا

إسطنبول، 29 سبتمبر، أذرتاج

ستُعقد القمة الثانية عشرة لمجلس رؤساء البلدان الأعضاء لدى منظمة الدول التركية في 7 أكتوبر من هذا العام في مدينة غابالا التاريخية في أذربيجان وقد تم تحديد الموضوع الرئيسي للاجتماع وهو "السلام والأمن الإقليميان".

وأفاد بيان صادر عن منظمة الدول التركية أن القمة ستجمع رؤساء وحكومات الدول الأعضاء والمراقبة ووفودهم. وسيتيح هذا الاجتماع المهم فرصة لمناقشة القضايا الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي وتعزيز التعاون وتبني وثائق مهمة بهدف المضي قدماً بالوحدة والسلام والازدهار في العالم التركي.

كما يُعقد اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة الدول التركية قبل اجتماع مجلس رؤساء الدول ويرمز هذا الاجتماع البارز الذي سيُقام في مدينة غابالا التاريخية إلى وحدة التاريخ والحداثة ويعكس الرؤية العامة لمنظمة الدول التركية لتعزيز علاقات الصداقة والتضامن والشراكة بين الدول التركية.