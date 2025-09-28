رئيس الوزراء الأذربيجاني يخاطب رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة: أذربيجان تزيد التجارة وتطلق ممر زنكزور

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

شارك رئيس مجلس الوزراء الأذربيجاني علي أسدوف في الاجتماع الدوري لمجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة في مينسك عاصمة بيلاروس في 29 سبتمبر اليوم حيث أكد على أهمية تعزيز التعاون ضمن إطار المنظمة.

وأشار أسدوف إلى أهمية العلاقات في مجال الصحة، مبيناً أنه من المتوقع أن يتم خلال الاجتماع المصادقة على خطة عمل لإعلان عام 2026 "عام حماية الصحة". وسلط الضوء على دور الرياضة، لافتاً الانتباه إلى افتتاح الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة في مدينة كنجة الأذربيجانية بمشاركة الرئيس إلهام علييف. وأعرب عن ثقته بأن هذه الألعاب التي تقام لأول مرة في 7 أقاليم أذربيجانية ستعزز روح الصداقة والرياضة.

كما تحدث رئيس الوزراء الأذربيجاني عن تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع بلدان رابطة الدول المستقلة وكشف عن زيادة في حجم التجارة المتبادلة بأكثر من 21 في المائة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري. وأكد أسدوف أن أذربيجان تحولت إلى أحد مراكز النقل واللوجستيات الرائدة في أوراسيا وأن العمل يجري بشكل منهجي على تطوير ممرات النقل الدولية الشرق الغرب والشمال الجنوب.

وأضاف أنه بالنظر إلى الحقائق الجديدة التي نشأت في المنطقة فقد بدأ العمل النشط على ممر زنكزور الجديد الذي سيربط أراضي أذربيجان الرئيسية بجمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة.

وفي سياق التحديات المناخية العالمية أشار رئيس الوزراء أسدوف إلى أن أذربيجان تستثمر بنشاط في تقنيات الطاقة الخضراء، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية، مشيراً إلى تطور التعاون الدولي في هذا المجال، خاصة توقيع اتفاقيات لتنفيذ مشاريع مصادر الطاقة المتجددة مع دول آسيا الوسطى.

وفي ختام كلمته، شدد رئيس الوزراء على أهمية استمرار الحوار البناء والقائم على الاحترام المتبادل مع جميع البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.