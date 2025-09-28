النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

نشرت النائبة الأولى للرئيس الأذربيجاني مهربان علييفا في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي تعزية في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف.

وكتبت النائبة الأولى للرئيس في ذيل المنشور "

لقد هزني نبأ وفاة جابر إيمانوف الإنسان المشرق والمخلص والموهوب بشكل استثنائي وتشعر عائلتنا بأكملها بالحزن ونتقدم بأحر التعازي لأقاربه وأحبائه ورحمه الله."