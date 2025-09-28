الرامية الأذربيجاني تحصد فضية ألعاب رابطة الدول المستقلة في غابالا

غابالا، 29 سبتمبر، أذرتاج

حصدت الرامية الأذربيجانية ميدالية فضية في الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة المنظمة في أذربيجان.

وفازت الرامية الروسية أحدوفا الذهبية فيما حصلت الرامية الكازاخستانية سلمانوفا الميدالية البرونزية.