وكالة أذرتاج وممثلو وسائل الإعلام الأوزبكستانية يجتمعون في باكو لبحث الشراكة وتعزيز الترويج العالمي

باكو، 29 سبتمبر، أذرتاج

زار وفد من ممثلي وسائل الإعلام الأوزبكستانية في إطار المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني الثاني للإعلام مقر وكالة أنباء أذربيجانية الحكومية أذرتاج في 29 سبتمبر وكان الهدف من الاجتماع هو تعزيز التعاون في مجال المعلومات.

وقال عضو مجلس إدارة الوكالة إيلشن شاه بالاييف في اجتماع منعقد مع الوفد الأوزبكستاني إن أذرتاج لا تكتفي بنشر الأخبار فحسب، بل وتسعى إلى إنشاء محتوى يمكنه الترويج للقيم الوطنية لأذربيجان في الساحة الدولية أيضاً.

وتم تقديم معلومات حول الأنشطة الرئيسية لوكالة أذرتاج حيث تنشر الوكالة أكثر من 500 خبر يومياً بـ 8 لغات ومن بينها العربية ولديها 25 مكتب مراسل في 24 بلدا حول العالم. كما وقعت الوكالة اتفاقيات شراكة مع مؤسسات إعلامية ووكالات أنباء من 54 بلدا.

وأكدت إحدى رؤساء التحرير بالوكالة نكار حسينوفا أن أذرتاج هي المصدر الرئيسي للمعلومات الرسمية في البلد وتلتزم بصرامة بمبادئ الدقة والعملياتية والحياد.

وأعرب أعضاء الوفد الأوزبكستاني عن ارتياحه للتعاون الثنائي، مشددين على أهمية تعميق المشاريع المشتركة ومحتوى الوسائط المتعددة وتبادل الخبرات وتدريب الصحفيين.