سفير أوزبكستان: التعاون الإعلامي يشكل جسرا بين البلدين

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج)

قال سفير أوزبكستان لدى أذربيجان بهرام أشرفخانوف في حفل افتتاح المنتدى الاذربيجاني الأوزبكستاني الثاني للإعلام ان العلاقات بين أذربيجان وأوزبكستان في السنوات الأخيرة شهدت تطورا كبيرا وبلغت أعلى مستوياتها ويشمل التعاون بين البلدين الشقيقين مجالات واسعة تمتد من الاقتصاد إلى الثقافة ومن التعليم إلى المجالات الاجتماعية.

وأشار الدبلوماسي إلى أن هذا التعاون الناجح ينعكس في المجال الإعلامي أيضا.

كما قال إن العلاقات المتبادلة بين مؤسساتنا الإعلامية لا تقتصر على تبادل الخبرات المهنية فحسب، بل وتسهم في تعزيز روابط الأخوة المتينة بين الشعبين أيضا. ويلعب التعاون الإعلامي دور الجسر بين البلدين ويتيح هذا الجسر للبلدين فرصة تعرف بعضهما على بعض بشكل أفضل، كما يساعد في التصدي للمعلومات الزائفة ورفع مستوى الوعي الإعلامي في المجتمعتين.

وأضاف أشرفخانوف أن الخطوات المتخذة في هذا المجال من طرف أذربيجان وأوزبكستان ستتواصل بنجاح في المستقبل وستكون نموذجا يُحتذى به في المنطقة.