مسؤول إدارة الرئاسة الأوزبكستانية: يجب تعزيز تبادل الخبرات بين إعلام البلدين

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج)

قال رئيس قسم في إدارة الاتصالات بإدارة الرئاسة الأوزبكستانية دلشاد سعيدجانوف في حفل افتتاح المنتدى الاذربيجاني الأوزبكستاني الثاني للإعلام إننا سعداء جدا بوجودنا مجددا في باكو ونسعى جاهدين لتقديم مساهمتنا القيّمة في العلاقات بين البلدين ويُعد هذا المنتدى الإعلامي منصة مهمة يلتقي فيها الخبراء والعلماء.

كما قال سعيدجانوف "أن شراكتنا تتخذ طابعا خاصافي ظل الوضع الجيوسياسي الحالي ومن المهم جدا أن يتعرف بلدانا الشقيقان بعضهما على بعض والتحول الرقمي ابتكار يميز عصرنا ونعمل بجد لكي يتمكن الإعلام والمدونون من استخدام هذه التكنولوجيا بما يتماشى مع متطلبات التشريعات وسيمكننا هذا من حماية مصالحنا الوطنية".

كما أشار إلى أنه تم إنشاء مركز في أوزبكستان لإنتاج المحتوى الإعلامي مؤكدا أنهم أعدوا جميع الآليات العملية مضيفا أنه "من المهم أن نولي اهتمامًا لجودة المحتوى في الوضع الحالي ونولي اهتماما خاصا لأن يكون لنا محتوى خاص في المجال الإعلامي وفي هذا السياق ستكون التجربة الأذربيجانية مفيدة جدا لنا وتجربتكم تم اكتسابها في ظروف صعبة في ظل الحرب ويمتلك إعلامكم خبرة خاصة نفتقر إليها ويجب أن نعزز تبادل الخبرات بين وسائل إعلام بلدينا ونعد كوادر لمشاريع ومحتوى مشترك وننتج مسلسلات وأفلام وثائقية مشتركة حول الأهداف المشتركة والتاريخ والثقافة".