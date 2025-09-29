وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

سياسة

مسؤول إدارة الرئاسة الأوزبكستانية: يجب تعزيز تبادل الخبرات بين إعلام البلدين

مسؤول إدارة الرئاسة الأوزبكستانية: يجب تعزيز تبادل الخبرات بين إعلام البلدين

باكو، 30 سبتمبر، (أذرتاج)

قال رئيس قسم في إدارة الاتصالات بإدارة الرئاسة الأوزبكستانية دلشاد سعيدجانوف في حفل افتتاح المنتدى الاذربيجاني الأوزبكستاني الثاني للإعلام إننا سعداء جدا بوجودنا مجددا في باكو ونسعى جاهدين لتقديم مساهمتنا القيّمة في العلاقات بين البلدين ويُعد هذا المنتدى الإعلامي منصة مهمة يلتقي فيها الخبراء والعلماء.

كما قال سعيدجانوف "أن شراكتنا تتخذ طابعا خاصافي ظل الوضع الجيوسياسي الحالي ومن المهم جدا أن يتعرف بلدانا الشقيقان بعضهما على بعض والتحول الرقمي ابتكار يميز عصرنا ونعمل بجد لكي يتمكن الإعلام والمدونون من استخدام هذه التكنولوجيا بما يتماشى مع متطلبات التشريعات وسيمكننا هذا من حماية مصالحنا الوطنية".

كما أشار إلى أنه تم إنشاء مركز في أوزبكستان لإنتاج المحتوى الإعلامي مؤكدا أنهم أعدوا جميع الآليات العملية مضيفا أنه "من المهم أن نولي اهتمامًا لجودة المحتوى في الوضع الحالي ونولي اهتماما خاصا لأن يكون لنا محتوى خاص في المجال الإعلامي وفي هذا السياق ستكون التجربة الأذربيجانية مفيدة جدا لنا وتجربتكم تم اكتسابها في ظروف صعبة في ظل الحرب ويمتلك إعلامكم خبرة خاصة نفتقر إليها ويجب أن نعزز تبادل الخبرات بين وسائل إعلام بلدينا ونعد كوادر لمشاريع ومحتوى مشترك وننتج مسلسلات وأفلام وثائقية مشتركة حول الأهداف المشتركة والتاريخ والثقافة".

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا كانت على الدوام داعمة تطوير علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [٢٠:٣٣]

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا كانت على الدوام داعمة تطوير علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي

الرئيس إلهام علييف: طريق شقها خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي وممر الغاز الجنوبي تفتح طرقا أوسع اليوم أمام مشاريع أضخم
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [٢٠:٢١]

الرئيس إلهام علييف: طريق شقها خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي وممر الغاز الجنوبي تفتح طرقا أوسع اليوم أمام مشاريع أضخم

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا قد دعمتا بعضهما بعضا كونهما شريكين موثوق بهما طوال السنوات المديدة
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [٢٠:١١]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا قد دعمتا بعضهما بعضا كونهما شريكين موثوق بهما طوال السنوات المديدة

الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [٢٠:٠١]

الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [١٩:٤٤]

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [١٩:٤١]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا

المنتدى الأذربيجان الأوزبكستاني للإعلام يختتم أعماله بمناقشة الأخلاقيات والتضليل الرقمي
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [١٩:١٨]

المنتدى الأذربيجان الأوزبكستاني للإعلام يختتم أعماله بمناقشة الأخلاقيات والتضليل الرقمي

سا وزراء أذربيجان وبيلاروس يناقشان تفاصيل العلاقات الاقتصادية في مينسك: مشاريع تعاون جديدة
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [١٨:٤٨]

سا وزراء أذربيجان وبيلاروس يناقشان تفاصيل العلاقات الاقتصادية في مينسك: مشاريع تعاون جديدة

رئيس الوزراء الأذربيجاني في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي: شحنات الممر الأوسط عبر أذربيجان تزيد 90 في المائة وأزمة بحر الخزر تتطلب جهوداً عاجلة
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [١٧:١١]

رئيس الوزراء الأذربيجاني في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي: شحنات الممر الأوسط عبر أذربيجان تزيد 90 في المائة وأزمة بحر الخزر تتطلب جهوداً عاجلة

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا كانت على الدوام داعمة تطوير علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي

  • [20:33]

الرئيس إلهام علييف: طريق شقها خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي وممر الغاز الجنوبي تفتح طرقا أوسع اليوم أمام مشاريع أضخم

  • [20:21]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا قد دعمتا بعضهما بعضا كونهما شريكين موثوق بهما طوال السنوات المديدة

  • [20:11]

الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان

  • [20:01]

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا

  • [19:44]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا

  • [19:41]

الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين

  • [19:38]

أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة

  • [19:35]

المنتدى الأذربيجان الأوزبكستاني للإعلام يختتم أعماله بمناقشة الأخلاقيات والتضليل الرقمي

  • [19:18]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين

  • [19:05]

سا وزراء أذربيجان وبيلاروس يناقشان تفاصيل العلاقات الاقتصادية في مينسك: مشاريع تعاون جديدة

  • [18:48]

حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث

  • [18:43]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا على حدة

  • [18:36]

مؤتمر في كييف: أذربيجان تعزز دعمها لأمن الطاقة الأوكراني والمشاريع الخضراء

  • [18:16]

أمامة شوقي: هدفنا هو خلق شراكة مع أذربيجان في مجالات الرياضة والفلاحة

  • [17:48]

منتخب أذربيجان للجوكان يتغلب على نظيره الكويتي

  • [17:19]

رئيس الوزراء الأذربيجاني في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي: شحنات الممر الأوسط عبر أذربيجان تزيد 90 في المائة وأزمة بحر الخزر تتطلب جهوداً عاجلة

  • [17:11]

مسؤول أوزبكي في باكو: التلاعب العاطفي بالعناوين يضر بمصداقية وسائل الإعلام

  • [17:00]

أذربيجان تفتتح سفارة في البحرين لتعزيز العلاقات مع العالم العربي

  • [16:52]

مسؤولة أذرتاج: الصحافة تواجه تحديات أخلاقية عميقة في العصر الرقمي

  • [15:40]

نائب رئيس شركة "سوكار": الابتكارات تساعد الشركة على أن تكون أكثر كفاءة واقتصادية

  • [15:27]

رئيس إيطاليا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

  • [15:19]

الذهب تتصدر قائمة السلع غير النفطية المصدرة من أذربيجان

  • [15:01]

رئيس بيلاروس يستقبل أعضاء مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة

  • [14:51]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع

  • [14:27]

قيمة الخدمات التي صدّرتها أذر كوسموس تتجاوز 11 مليون دولار

  • [14:24]

رئيس مكتب مصدر في باكو: الخطوات التي تتخذها أذربيجان في مجال الطاقة الخضراء لا تفتح للتعاون آفاقا وطنية فحسب، بل إقليمية وعالمية أيضا

  • [13:18]

مسؤول إدارة الرئاسة الأوزبكستانية: يجب تعزيز تبادل الخبرات بين إعلام البلدين

  • [13:11]

رئيسة المجلس الوطني: لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا على أساس مبادئ القانون الدولي

  • [13:08]

الكشف عن عائدات سوكار بوليمير من الصادرات

  • [13:02]

مضاعفة عائدات أذر غولد من الصادرات

  • [12:59]

سفير أوزبكستان: التعاون الإعلامي يشكل جسرا بين البلدين

  • [12:51]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • [11:22]

ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 40 دولارا

  • [11:15]

انخفاض سعر برميل النفط

  • [11:12]

أسبوع باكو للمناخ: أذربيجان تسارع في استغلال إمكانات الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر

  • [10:57]

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني للإعلام

  • [10:37]

رئيس وزراء أذربيجان في مينسك: الاتجاهات التكنولوجية هي أساس التنمية المستدامة في استراتيجيات الرقمنة الوطنية

  • [10:07]

وكالة أذرتاج وممثلو وسائل الإعلام الأوزبكستانية يجتمعون في باكو لبحث الشراكة وتعزيز الترويج العالمي

  • 29.09.2025 [20:45]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 29.09.2025 [20:12]

وزيرا خارجية أذربيجان وكازاخستان يناقشان الشراكة الاستراتيجية والتعاون في منظمة الدول التركية

  • 29.09.2025 [19:31]

الرامية الأذربيجاني تحصد فضية ألعاب رابطة الدول المستقلة في غابالا

  • 29.09.2025 [19:27]

وزير التعليم يبحث مع نائب وزير التعليم الصيني آفاق تطوير التعاون التعليمي

  • 29.09.2025 [19:25]

وفد مجلس الشيوخ الشيلي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"

  • 29.09.2025 [19:21]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يخاطب رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة: أذربيجان تزيد التجارة وتطلق ممر زنكزور

  • 29.09.2025 [19:01]

اربيجان تحرز أول ميدالية ذهبية في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة

  • 29.09.2025 [18:51]

قبل قمة منظمة الدول التركية: مراكز الفكر تعزز التعاون

  • 29.09.2025 [18:44]

منظمة الدول التركية تعقد قمتها الرئيسية في أذربيجان: مبادرات السلام والأمن في غابالا

  • 29.09.2025 [18:08]

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف

  • 29.09.2025 [17:55]

تائج الجولة السادسة بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 29.09.2025 [16:59]

أذربيجان تعزز سياستها الأفريقية: كبير مفاوضي الكوب29 يطور العلاقات مع القارة

  • 29.09.2025 [16:54]

منظمة الدول التركية تحدد دورها في النظام العالمي الجديد: حوار أمني في باكو

  • 29.09.2025 [16:43]

خبراء يناقشون إرث الكوب29 في باكو: حماية الغابات والتفاوت التمويلي قضايا رئيسية

  • 29.09.2025 [16:34]

محمد فقيري: جمعيتنا تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة بين المغرب وأذربيجان وتطوير التبادلات الثقافية والعلمية والاقتصادية

  • 29.09.2025 [16:15]

وفد أوزبكستان الإعلامي يزور نصب النصر التذكاري

  • 29.09.2025 [16:13]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان باستعراض الوثائق الخاصة بمعارك أبريل 2016م خاصة استهداف قرية بقذائف مدفعية تحتوي على "الفسفور الأبيض"

  • 29.09.2025 [15:20]

رئيس الوزراء الاذربيجاني يزور مينسك

  • 29.09.2025 [14:57]

طاقم التحكيم الهولندي يدير مباراة قراباغ وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

  • 29.09.2025 [14:49]

كازاخستان تزيد توريد الحبوب إلى أذربيجان

  • 29.09.2025 [14:36]

وزير التنمية الرقمية: نقوم ببناء أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمعرفة على البنية التحتية

  • 29.09.2025 [12:55]

ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ: رئاسة مؤتمر الكوب29 تواصل نشاطها الفعال

  • 29.09.2025 [12:37]

الوزير: بعد جائحة كوفيد-19 نما القطاع غير النفطي في أذربيجان بنسبة 6.5 في المائة

  • 29.09.2025 [12:28]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث

  • 29.09.2025 [12:00]

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 32 دولارا

  • 29.09.2025 [11:04]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 29.09.2025 [11:02]

انطلاق أسبوع باكو للعمل المناخي 2025: جهود إقليمية تتجه نحو الحلول العالمية

  • 29.09.2025 [10:42]

مراكز الفكر لمنظمة الدول التركية تناقش حالة عدم اليقين العالمية في باكو

  • 29.09.2025 [10:36]

دور ومساهمة وسائل الإعلام الأذربيجانية خلال حرب قراباغ: أذرتاج نموذجا

  • 28.09.2025 [20:44]

حفل افتتاح الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة في كنجة الأذربيجانية محدث
الرئيس إلهام علييف شاهد الفعاليات

  • 28.09.2025 [19:57]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني

  • 28.09.2025 [12:30]

رئيس وزراء أرمينيا يعلن في الأمم المتحدة عن إرساء السلام مع أذربيجان ويثني بشكل خاص على دور ترامب في العملية

  • 27.09.2025 [22:14]

الرباط تستضيف مائدة مستديرة بمناسبة يوم إحياء ذكرى 27 سبتمبر

  • 27.09.2025 [21:19]

موظفو وكالة أذرتاج يزورون حديقة النصر بمناسبة يوم الذكرى

  • 27.09.2025 [20:05]

زراعة أكثر من 200 شجرة في خوجالي احتفالاً بيوم الذكرى: تخليد ذكرى الشهداء من خلال التشجير

  • 27.09.2025 [16:41]

 انطلاق بطولة كرة القدم في ألعاب رابطة الدول المستقلة: منتخب أذربيجان تحت 16 عامًا يهزم طاجيكستان بحد أدنى من الأهداف

  • 27.09.2025 [15:41]

الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع كنجة التذكاري ويجتمع مع الصبية نيلاي علييفا التي فقدت والديها جراء الهجمات الصاروخية الأرمينية محدث

  • 27.09.2025 [15:00]

إحياء ذكرى شهداء الوطن في هادروت المحررة

  • 27.09.2025 [14:47]

الرئيس إلهام علييف يدشن ملعب كنجة المركزي

  • 27.09.2025 [14:43]

 زعماء أذربيجان الدينيون يحيون ذكرى الشهداء في يوم الذكرى ويؤكدون دعمهم لعملية السلام

  • 27.09.2025 [13:56]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الأول

  • 27.09.2025 [13:12]

الرئيس إلهام علييف يدشن فرع كنجة لشركة باكو باص للمواصلات العامة

  • 27.09.2025 [13:11]

أذربيجان المستضيفة تحصد ميداليات أولى في ألعاب رابطة الدول المستقلة

  • 27.09.2025 [13:03]

 خارجية أذربيجان: دفع أجندة السلام هو أعظم دين للشهداء في الذكرى الخامسة لحرب الوطن

  • 27.09.2025 [12:57]

الرئيس إلهام علييف يحيي ذكرى شهداء الحرب الوطنية يوم الذكرى

  • 27.09.2025 [12:47]

دقيقة حداد إحياء لذكرى شهداء الوطن الغالي الخالدة 27 سبتمبر

  • 27.09.2025 [12:24]

الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع يفلاخ الأولمبي الرياضي

  • 27.09.2025 [12:03]

سعر نفط أذربيجان يرتفع

  • 27.09.2025 [11:51]

مسؤولون أذربيجانيون يحيون ذكرى الشهداء في يوم الذكرى

  • 27.09.2025 [11:29]

الرئيس إلهام علييف يختتم زيارته الولايات المتحدة

  • 27.09.2025 [11:22]

النائبة الأولى للرئيس تنشر بمناسبة يوم الذكرى

  • 27.09.2025 [00:51]

الرئيس إلهام علييف ينشر بمناسبة يوم الذكرى

  • 27.09.2025 [00:42]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 26.09.2025 [20:35]

باكو ودوشنبه تعمقان التعاون من أجل إحصاءات دولية قابلة للمقارنة

  • 26.09.2025 [20:00]

الأرصاد الجوية تصدر إنذارين أصفر وبرتقاليا بالرياح القوية على مناطق البلد

  • 26.09.2025 [19:41]

انطلاق أولمبياد الروبوت الأذربيجاني: الشباب يجمعون بين العلم ومهمة الوطنية

  • 26.09.2025 [19:24]

مهرجان "الأرز والأرز المقشور" في ماصاللي يجمع المزارعين ومعرض مبيعات للبذور

  • 26.09.2025 [19:01]

أذربيجان تُسرّع مشروع طاقة الرياح البحرية بقدرة غيغاواطين اثنين مع الصين: أهداف التصدير في المقدمة

  • 26.09.2025 [18:50]

"هدية كبرى" بافتتاح مدرسة حديثة بتمويل من مؤسسة حيدر علييف بقرية ساعتلي النائية

  • 26.09.2025 [17:40]

 أذربيجان وتشيلي: دبلوماسية برلمانية تعزز العلاقات مع أمريكا اللاتينية

  • 26.09.2025 [16:25]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان باستعراض الوثائق الخاصة بقتل مجموعة من مواطني أذربيجان من الجنود والمدنيين

  • 26.09.2025 [15:56]