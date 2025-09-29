أمامة شوقي: هدفنا هو خلق شراكة مع أذربيجان في مجالات الرياضة والفلاحة

الرباط، 3 سبتمبر، شعيب بغادى، أذرتاج

على هامش مشاركتها في مائدة مستديرة نظمت مؤخرا بالمكتبة الوطنية المغربية بالرباط، وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة لذكرى 27 سبتمبر، التقى مراسل وكالة أذرتاج في الرباط، أمامة شوقي، رئيسة عصبة الرباط-سلا-القنيطرة للجوجيتسو، وعضوة الجامعة الملكية المغربية للجوجيتسو، ومديرة غرفة الزراعة لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والتي صرحت قائلة:

- موضوعان عزيزان على قلبي:

" اغتنمت دعوتي لحضور فعاليات المائدة المستديرة لمناقشة موضوعين عزيزَين على قلبي.

الموضوع الأول يتعلق بالمجال الرياضي والمتعلق على وجه الخصوص، برياضة الجوجيتسو، ونظرًا لأن أذربيجان بلدٌ معروفٌ بمصارعيه، وتاريخه العريق في فنون المصارعة، كان سؤالي اليوم موجهًا إلى معالي سفير جمهورية أذربيجان بالمغرب، للحديث عن إمكانية إقامة شراكات وتبادل خبرات بين أبطالنا وأبطال بلده.

ومن جهة الموضوع الثاني، فإنه يتعلق بالمجال الفلاحي والزراعي، حيث نظرًا لكوننا المنطقة الرائدة في المغرب في مجال الزراعة (منطقة الرباط-سلا-القنيطرة)، مع وجود مجموعة واسعة من القطاعات الزراعية، كان سؤالي الثاني للسفير هو أيضًا يهم استكشاف الشراكات المستقبلية والتعاون في القطاع الزراعي، وكذلك في قطاع الأعمال الزراعية".