أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

وقعت وكالة أنباء أذربيجان الحكومية أذرتاج ووكالة الأنباء الإيطالية أسكانيوز Askanews مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل المعلومات.

وتنص الوثيقة على قيام الوكالتين بتبادل الأخبار والصور والفيديو وستقدمان للمشتركين وقرائهما "قناة وسائط متعددة جديدة تربط أوروبا وآسيا".

ووصف رئيس مجلس إدارة أذرتاج وقار علييف المذكرة بأنها "خطوة مهمة" لتعزيز تبادل المعلومات بين أذربيجان وإيطاليا شريكها التجاري الرئيسي. وأكد أن التعاون سيخدم "تغطية أكثر موضوعية" للأحداث في كلا البلدين.

ون جانبه، أشار رئيس تحرير أسكانيوز جياني توديني إلى أن أذربيجان "دولة استراتيجية من الناحية الجيوسياسية" ولديها علاقات تجارية قوية مع إيطاليا خاصة في قطاعي الطاقة والدفاع. وأعرب عن ثقته بأن الاتفاقية ستسهم أيضاً في تعزيز "التعاون الثقافي والأكاديمي والعلمي" بين البلدين.