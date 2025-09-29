الرئيس إلهام علييف: إيطاليا كانت على الدوام داعمة تطوير علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في بيان صحفي أدلى به مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في باكو 30 سبتمبر اليوم إن إيطاليا كانت على الدوام داعمة تطوير علاقات أذربيجان مع الاتحاد الاوروبي ونشعر بهذا اليوم أيضا.

ولفت الرئيس علييف الى اتخاذ خطوات إيجابية في العلاقات بين أذربيجان والاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة مفيدا ان هذا يرضي أذربيجان بطبيعة الحال فيما أكد على ان الشراكة الاستراتيجية بين البلدين تظهر نفسها سواء هل في الوثائق الرسمية أو الحياة الجارية أو في الأعمال المنفذة.