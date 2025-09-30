الرئيس ماتاريلا: إيطاليا فرحة بالصداقة مع أذربيجان وتفكر في رفعها أعلى مستوى

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في بيان صحفي أدلى به مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو 30 سبتمبر اليوم إننا نشارك غدا في فعاليات مشتركة في مجالي الثقافة والتعليم بين إيطاليا وأذربيجان.

وأكد الرئيس الايطالي ان الخطوة التي اتخذناها مع الرئيس علييف تأتي خطوة تخدم التفاهم والصداقة والتعاون بين البلدين وإيطاليا فرحة جدا من هذه الصداقة وتفكر في رفع هذا أعلى مستوى.