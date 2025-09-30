الرئيس ماتاريلا: نثني خاصة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في بيان صحفي أدلى به مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف في باكو 30 سبتمبر اليوم إننا نثني خاصة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

واضاف الرئيس ماتاريلا ان هذه العلاقات تزداد تطورا وسعة على مر الزمن وتشمل عددا كثيرا من المجالات وتكسب اهمية كبيرة للمستقبل.