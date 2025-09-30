وزير الخارجية الاذربيجاني يناقش مع مستشارة نظيره الأمريكي مسائل الشراكة الاستراتيجية وعملية السلام مع أرمينيا

باكو، 30 سبتمبر، أذرتاج

اجتمع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف 30 سبتمبر اليوم مع كبير مستشاري مكتب الشؤون الأوروبية والأوراسية بوزارة الخارجية الأمريكية وايت توكلي والقائمة بأعمال السفارة الأمريكية إيمي كارلتون.

وجاء في بيان الخارجية الاذربيجانية أن الاجتماع شهد مناقشة الجانبين العلاقات بين أذربيجان والولايات المتحدة والمسائل الناشئة عن إنشاء فريق العمل الاستراتيجي بهدف إعداد ميثاق الشراكة الاستراتيجية.

كما استعرض الطرفان عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وتنفيذ اتفاقيات واشنطن في هذا الإطار.