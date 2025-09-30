وكالة الأنباء الحكومية الأذربيجانية

مجتمع

المدعي العام: أذربيجان تواصل تحقيقاً جنائياً بشأن جرائم ضد أذربيجانيين في يكاترينبورغ وتطلب التعاون الروسي

المدعي العام: أذربيجان تواصل تحقيقاً جنائياً بشأن جرائم ضد أذربيجانيين في يكاترينبورغ وتطلب التعاون الروسي

باكو، 1 أكتوبر، (أذرتاج)

ابلغ المدعي العام كمران علييف الصحفيين ان مكتب المدعي العام فتح قضية جنائية بشأن الحادثة الإجرامية التي استهدفت أذربيجانيين في يكاترينبورغ. كما يُجري مكتب المدعي العام الروسي تحقيقات في هذا الصدد. ويجري تحقيق منفصل في استخدام القوة والتعذيب. ونتعاون في هذه القضية أيضا.

كما أشار كمران علييف إلى أنه "نأمل أن يتم التوصل إلى استنتاج قانوني ومنطقي بشأن وقائع الاستخدام غير المبرر للقوة والتعذيب خلال الإجراءات العملياتية".

شاركوا الأخبار على شبكات التواصل الاجتماعي

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي

المزيد...

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا
  • ٠١.١٠.٢٠٢٥ [٠٩:٤٢]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة
  • ٣٠.٠٩.٢٠٢٥ [١٩:٣٥]

أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة

وكالة أذرتاج وممثلو وسائل الإعلام الأوزبكستانية يجتمعون في باكو لبحث الشراكة وتعزيز الترويج العالمي
  • ٢٩.٠٩.٢٠٢٥ [٢٠:٤٥]

وكالة أذرتاج وممثلو وسائل الإعلام الأوزبكستانية يجتمعون في باكو لبحث الشراكة وتعزيز الترويج العالمي

وفد مجلس الشيوخ الشيلي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"
  • ٢٩.٠٩.٢٠٢٥ [١٩:٢١]

وفد مجلس الشيوخ الشيلي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"

وفد أوزبكستان الإعلامي يزور نصب النصر التذكاري
  • ٢٩.٠٩.٢٠٢٥ [١٦:١٣]

وفد أوزبكستان الإعلامي يزور نصب النصر التذكاري

دور ومساهمة وسائل الإعلام الأذربيجانية خلال حرب قراباغ: أذرتاج نموذجا
  • ٢٨.٠٩.٢٠٢٥ [٢٠:٤٤]

دور ومساهمة وسائل الإعلام الأذربيجانية خلال حرب قراباغ: أذرتاج نموذجا

موظفو وكالة أذرتاج يزورون حديقة النصر بمناسبة يوم الذكرى
  • ٢٧.٠٩.٢٠٢٥ [٢٠:٠٥]

موظفو وكالة أذرتاج يزورون حديقة النصر بمناسبة يوم الذكرى

 زعماء أذربيجان الدينيون يحيون ذكرى الشهداء في يوم الذكرى ويؤكدون دعمهم لعملية السلام
  • ٢٧.٠٩.٢٠٢٥ [١٣:٥٦]

 زعماء أذربيجان الدينيون يحيون ذكرى الشهداء في يوم الذكرى ويؤكدون دعمهم لعملية السلام

دقيقة حداد إحياء لذكرى شهداء الوطن الغالي الخالدة 27 سبتمبر
  • ٢٧.٠٩.٢٠٢٥ [١٢:٢٤]

دقيقة حداد إحياء لذكرى شهداء الوطن الغالي الخالدة 27 سبتمبر

 افتتاح وحدات تعليمية أولى للجامعة الإيطالية الأذربيجانية في باكو محدث

  • [16:54]

مونتريال: المغرب وغامبيا يوقعان اتفاقية تهم خدمات النقل الجوي

  • [16:00]

الرئيس إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا يشاركان في حفل تدشين حديقة جديدة بحي ناريمانوف للعاصمة باكو

  • [15:06]

تنظيم الدورة التاسعة عشرة للمهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بزاكورة

  • [14:41]

بردع: مدينة كنوز الحضارة الأذربيجانية وجمالية "مقام الله الله"

  • [14:18]

معرض باكو الدولي للكتاب يسجل مشاركة قياسية: النسخة الحادية عشرة تبدأ بموضوع "الإنسان التكنولوجي" ودولة قطر ضيف شرف

  • [13:42]

افتتاح مركز نخجوان للابتكار في الجامعة الحكومية: المركز الإقليمي الثالث في أذربيجان

  • [13:06]

رئيس إيطاليا يختتم زيارته أذربيجان

  • [12:30]

وفد برلماني أذربيجاني يغادر في زيارة عمل إلى جنوب أفريقيا

  • [12:01]

رئيس إيطاليا يزور مقبرة الشهداء في باكو

  • [12:01]

المدعي العام: أذربيجان تواصل تحقيقاً جنائياً بشأن جرائم ضد أذربيجانيين في يكاترينبورغ وتطلب التعاون الروسي

  • [11:33]

رئيس الكوب29 يحذر من كون الزراعة هي الأكثر تضرراً بتغير المناخ ويقدم مبادرتين جديدتين

  • [11:21]

الفلبين: ارتفع عدد ضحايا الزلزال إلى أكثر من 60 قتيلا

  • [10:55]

ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية

  • [10:45]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • [10:40]

ارتفاع سعر برميل النفط

  • [10:37]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهم واردانيان بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • [09:42]

مأدبة عشاء على شرف رئيس إيطاليا

  • 30.09.2025 [22:12]

الرئيسان الأذربيجاني والإيطالي يدليان ببيانين صحفيين محدث

  • 30.09.2025 [22:07]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا بحضور الوفدين محدث

  • 30.09.2025 [21:42]

وزير الخارجية الاذربيجاني يناقش مع مستشارة نظيره الأمريكي مسائل الشراكة الاستراتيجية وعملية السلام مع أرمينيا

  • 30.09.2025 [21:09]

المكتبتان الوطنيتان في أذربيجان والسعودية تبحثان تعزيز التعاون

  • 30.09.2025 [21:03]

الرئيس ماتاريلا: نثني خاصة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين

  • 30.09.2025 [20:55]

الرئيس ماتاريلا: إيطاليا فرحة بالصداقة مع أذربيجان وتفكر في رفعها أعلى مستوى

  • 30.09.2025 [20:52]

الرئيس إلهام علييف: تطور العلاقات الايطالية الأذربيجانية ظاهر اليوم

  • 30.09.2025 [20:46]

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا كانت على الدوام داعمة تطوير علاقات أذربيجان مع الاتحاد الأوروبي

  • 30.09.2025 [20:33]

الرئيس إلهام علييف: طريق شقها خط أنابيب الغاز العابر للبحر الأدرياتيكي وممر الغاز الجنوبي تفتح طرقا أوسع اليوم أمام مشاريع أضخم

  • 30.09.2025 [20:21]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا قد دعمتا بعضهما بعضا كونهما شريكين موثوق بهما طوال السنوات المديدة

  • 30.09.2025 [20:11]

الرئيس إلهام علييف: قد ساهمنا في أمن طاقة عدد كبير من البلدان

  • 30.09.2025 [20:01]

الرئيس إلهام علييف: إيطاليا شريك تجاري أول بالنسبة لأذربيجان اقتصاديا

  • 30.09.2025 [19:44]

الرئيس إلهام علييف: أذربيجان وإيطاليا شريكان إستراتيجيان حقا

  • 30.09.2025 [19:41]

أذرتاج وأسكانيوز الإيطالية توقعان اتفاقية تعاون لفتح قنوات إخبارية جديدة

  • 30.09.2025 [19:35]

المنتدى الأذربيجان الأوزبكستاني للإعلام يختتم أعماله بمناقشة الأخلاقيات والتضليل الرقمي

  • 30.09.2025 [19:18]

سا وزراء أذربيجان وبيلاروس يناقشان تفاصيل العلاقات الاقتصادية في مينسك: مشاريع تعاون جديدة

  • 30.09.2025 [18:48]

حفل استقبال رسمي لرئيس إيطاليا ماتاريلا في باكو محدث

  • 30.09.2025 [18:43]

رئيسا اذربيجان وإيطاليا يعقدان اجتماعا على حدة

  • 30.09.2025 [18:36]

مؤتمر في كييف: أذربيجان تعزز دعمها لأمن الطاقة الأوكراني والمشاريع الخضراء

  • 30.09.2025 [18:16]

أمامة شوقي: هدفنا هو خلق شراكة مع أذربيجان في مجالات الرياضة والفلاحة

  • 30.09.2025 [17:48]

منتخب أذربيجان للجوكان يتغلب على نظيره الكويتي

  • 30.09.2025 [17:19]

رئيس الوزراء الأذربيجاني في اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي: شحنات الممر الأوسط عبر أذربيجان تزيد 90 في المائة وأزمة بحر الخزر تتطلب جهوداً عاجلة

  • 30.09.2025 [17:11]

مسؤول أوزبكي في باكو: التلاعب العاطفي بالعناوين يضر بمصداقية وسائل الإعلام

  • 30.09.2025 [17:00]

أذربيجان تفتتح سفارة في البحرين لتعزيز العلاقات مع العالم العربي

  • 30.09.2025 [16:52]

مسؤولة أذرتاج: الصحافة تواجه تحديات أخلاقية عميقة في العصر الرقمي

  • 30.09.2025 [15:40]

نائب رئيس شركة "سوكار": الابتكارات تساعد الشركة على أن تكون أكثر كفاءة واقتصادية

  • 30.09.2025 [15:27]

رئيس إيطاليا يصل إلى أذربيجان في زيارة رسمية

  • 30.09.2025 [15:19]

الذهب تتصدر قائمة السلع غير النفطية المصدرة من أذربيجان

  • 30.09.2025 [15:01]

رئيس بيلاروس يستقبل أعضاء مجلس رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة

  • 30.09.2025 [14:51]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الرابع

  • 30.09.2025 [14:27]

قيمة الخدمات التي صدّرتها أذر كوسموس تتجاوز 11 مليون دولار

  • 30.09.2025 [14:24]

رئيس مكتب مصدر في باكو: الخطوات التي تتخذها أذربيجان في مجال الطاقة الخضراء لا تفتح للتعاون آفاقا وطنية فحسب، بل إقليمية وعالمية أيضا

  • 30.09.2025 [13:18]

مسؤول إدارة الرئاسة الأوزبكستانية: يجب تعزيز تبادل الخبرات بين إعلام البلدين

  • 30.09.2025 [13:11]

رئيسة المجلس الوطني: لا يمكن تحقيق السلام الدائم إلا على أساس مبادئ القانون الدولي

  • 30.09.2025 [13:08]

الكشف عن عائدات سوكار بوليمير من الصادرات

  • 30.09.2025 [13:02]

مضاعفة عائدات أذر غولد من الصادرات

  • 30.09.2025 [12:59]

سفير أوزبكستان: التعاون الإعلامي يشكل جسرا بين البلدين

  • 30.09.2025 [12:51]

انخفاض سعر النفط الاذربيجاني

  • 30.09.2025 [11:22]

ارتفاع سعر الذهب في السوق العالمية الى 40 دولارا

  • 30.09.2025 [11:15]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 30.09.2025 [11:12]

أسبوع باكو للمناخ: أذربيجان تسارع في استغلال إمكانات الشمس والرياح والهيدروجين الأخضر

  • 30.09.2025 [10:57]

انطلاق فعاليات الدورة الثانية من المنتدى الأذربيجاني الأوزبكستاني للإعلام

  • 30.09.2025 [10:37]

رئيس وزراء أذربيجان في مينسك: الاتجاهات التكنولوجية هي أساس التنمية المستدامة في استراتيجيات الرقمنة الوطنية

  • 30.09.2025 [10:07]

وكالة أذرتاج وممثلو وسائل الإعلام الأوزبكستانية يجتمعون في باكو لبحث الشراكة وتعزيز الترويج العالمي

  • 29.09.2025 [20:45]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان دولة وشعبا جراء احتلال أرمينيا

  • 29.09.2025 [20:12]

وزيرا خارجية أذربيجان وكازاخستان يناقشان الشراكة الاستراتيجية والتعاون في منظمة الدول التركية

  • 29.09.2025 [19:31]

الرامية الأذربيجاني تحصد فضية ألعاب رابطة الدول المستقلة في غابالا

  • 29.09.2025 [19:27]

وزير التعليم يبحث مع نائب وزير التعليم الصيني آفاق تطوير التعاون التعليمي

  • 29.09.2025 [19:25]

وفد مجلس الشيوخ الشيلي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"

  • 29.09.2025 [19:21]

رئيس الوزراء الأذربيجاني يخاطب رؤساء حكومات رابطة الدول المستقلة: أذربيجان تزيد التجارة وتطلق ممر زنكزور

  • 29.09.2025 [19:01]

اربيجان تحرز أول ميدالية ذهبية في دورة ألعاب رابطة الدول المستقلة الثالثة

  • 29.09.2025 [18:51]

قبل قمة منظمة الدول التركية: مراكز الفكر تعزز التعاون

  • 29.09.2025 [18:44]

منظمة الدول التركية تعقد قمتها الرئيسية في أذربيجان: مبادرات السلام والأمن في غابالا

  • 29.09.2025 [18:08]

النائبة الأولى للرئيس مهربان علييفا تعزي في وفاة الفنان والممثل جابر إيمانوف

  • 29.09.2025 [17:55]

تائج الجولة السادسة بدوري الممتاز لكرة القدم

  • 29.09.2025 [16:59]

أذربيجان تعزز سياستها الأفريقية: كبير مفاوضي الكوب29 يطور العلاقات مع القارة

  • 29.09.2025 [16:54]

منظمة الدول التركية تحدد دورها في النظام العالمي الجديد: حوار أمني في باكو

  • 29.09.2025 [16:43]

خبراء يناقشون إرث الكوب29 في باكو: حماية الغابات والتفاوت التمويلي قضايا رئيسية

  • 29.09.2025 [16:34]

محمد فقيري: جمعيتنا تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة بين المغرب وأذربيجان وتطوير التبادلات الثقافية والعلمية والاقتصادية

  • 29.09.2025 [16:15]

وفد أوزبكستان الإعلامي يزور نصب النصر التذكاري

  • 29.09.2025 [16:13]

مواصلة جلسة النظر العلنية لمحاكمة المتهمين بالعديد من الجرائم الحربية والعدوانية والإرهابية ضد أذربيجان باستعراض الوثائق الخاصة بمعارك أبريل 2016م خاصة استهداف قرية بقذائف مدفعية تحتوي على "الفسفور الأبيض"

  • 29.09.2025 [15:20]

رئيس الوزراء الاذربيجاني يزور مينسك

  • 29.09.2025 [14:57]

طاقم التحكيم الهولندي يدير مباراة قراباغ وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

  • 29.09.2025 [14:49]

كازاخستان تزيد توريد الحبوب إلى أذربيجان

  • 29.09.2025 [14:36]

وزير التنمية الرقمية: نقوم ببناء أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والمعرفة على البنية التحتية

  • 29.09.2025 [12:55]

ممثل الرئيس الأذربيجاني لشؤون المناخ: رئاسة مؤتمر الكوب29 تواصل نشاطها الفعال

  • 29.09.2025 [12:37]

الوزير: بعد جائحة كوفيد-19 نما القطاع غير النفطي في أذربيجان بنسبة 6.5 في المائة

  • 29.09.2025 [12:28]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثالث

  • 29.09.2025 [12:00]

سعر الذهب في السوق العالمية يرتفع بمقدار 32 دولارا

  • 29.09.2025 [11:04]

انخفاض سعر برميل النفط

  • 29.09.2025 [11:02]

انطلاق أسبوع باكو للعمل المناخي 2025: جهود إقليمية تتجه نحو الحلول العالمية

  • 29.09.2025 [10:42]

مراكز الفكر لمنظمة الدول التركية تناقش حالة عدم اليقين العالمية في باكو

  • 29.09.2025 [10:36]

دور ومساهمة وسائل الإعلام الأذربيجانية خلال حرب قراباغ: أذرتاج نموذجا

  • 28.09.2025 [20:44]

حفل افتتاح الدورة الثالثة من ألعاب رابطة الدول المستقلة في كنجة الأذربيجانية محدث
الرئيس إلهام علييف شاهد الفعاليات

  • 28.09.2025 [19:57]

التسلسل الزمني لحرب الـ44 يوما الوطنية: اليوم الثاني

  • 28.09.2025 [12:30]

رئيس وزراء أرمينيا يعلن في الأمم المتحدة عن إرساء السلام مع أذربيجان ويثني بشكل خاص على دور ترامب في العملية

  • 27.09.2025 [22:14]

الرباط تستضيف مائدة مستديرة بمناسبة يوم إحياء ذكرى 27 سبتمبر

  • 27.09.2025 [21:19]

موظفو وكالة أذرتاج يزورون حديقة النصر بمناسبة يوم الذكرى

  • 27.09.2025 [20:05]

زراعة أكثر من 200 شجرة في خوجالي احتفالاً بيوم الذكرى: تخليد ذكرى الشهداء من خلال التشجير

  • 27.09.2025 [16:41]

 انطلاق بطولة كرة القدم في ألعاب رابطة الدول المستقلة: منتخب أذربيجان تحت 16 عامًا يهزم طاجيكستان بحد أدنى من الأهداف

  • 27.09.2025 [15:41]

الرئيس إلهام علييف يفتتح مجمع كنجة التذكاري ويجتمع مع الصبية نيلاي علييفا التي فقدت والديها جراء الهجمات الصاروخية الأرمينية محدث

  • 27.09.2025 [15:00]

إحياء ذكرى شهداء الوطن في هادروت المحررة

  • 27.09.2025 [14:47]