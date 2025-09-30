المدعي العام: أذربيجان تواصل تحقيقاً جنائياً بشأن جرائم ضد أذربيجانيين في يكاترينبورغ وتطلب التعاون الروسي

باكو، 1 أكتوبر، (أذرتاج)

ابلغ المدعي العام كمران علييف الصحفيين ان مكتب المدعي العام فتح قضية جنائية بشأن الحادثة الإجرامية التي استهدفت أذربيجانيين في يكاترينبورغ. كما يُجري مكتب المدعي العام الروسي تحقيقات في هذا الصدد. ويجري تحقيق منفصل في استخدام القوة والتعذيب. ونتعاون في هذه القضية أيضا.

كما أشار كمران علييف إلى أنه "نأمل أن يتم التوصل إلى استنتاج قانوني ومنطقي بشأن وقائع الاستخدام غير المبرر للقوة والتعذيب خلال الإجراءات العملياتية".