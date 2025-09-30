رئيس إيطاليا يزور مقبرة الشهداء في باكو

باكو، 1 أكتوبر، (أذرتاج)

زار رئيس إيطاليا سيرجيو ماتاريلا اليوم مقبرة الشهداء في مدينة باكو.

ووضع الضيف الايطالي إكليلا من الزهور أمام نصب "المشعل الخالد" في مقبرة الشهداء إحياء لذكرى أبناء الشعب الأذربيجاني الذين استشهدوا في سبيل استقلال البلد ووحدة أراضيه.