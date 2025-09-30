رئيسة المجلس الوطني تلتقي رئيسة مجلس الشيوخ الأسترالي: العلاقات البرلمانية تتعزز رغم البعد الجغرافي

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

عقدت رئيسة المجلس الوطني الأذربيجاني صاحبة غفاروفا اجتماعاً ثنائياً مع رئيسة مجلس الشيوخ الأسترالي سو لاينز على هامش القمة الحادية عشرة لرؤساء برلمانات بلدان مجموعة العشرين بي20 التي عُقدت في مدينة كيب تاون بجنوب أفريقيا.

وجاء في بيان المجلس الوطني أن الاجتماع شهد مناقشة الفرص التي توفرها المنصات البرلمانية متعددة الأطراف مثل قمة مجموعة العشرين لتطوير التعاون الثنائي والدولي.

وأكد الطرفان على أن أذربيجان وأستراليا دولتان صديقتان على الرغم من البعد الجغرافي مشددين على أن العلاقات السياسية القائمة بين البلدين تحفز توطيد الاتصالات البرلمانية. وأشار الجانبان إلى أن التفاعل بين البرلمانين له تأثير إيجابي ومهم على المزيد من تطوير علاقات التعاون.

كما تم خلال الاجتماع تبادل الآراء حول سائر الشؤون ذات الاهتمام المشترك للبلدين.