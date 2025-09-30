مدعي أذربيجان العام: التحقيق مستمر مع روسيا وكازاخستان بشأن تحطم طائرة أذال

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

أعلن المدعي العام الأذربيجاني كامران علييف أن التحقيق لا يزال مستمراً في حادثة تحطم الطائرة التابعة لخطوط أذربيجان الجوية أذال العام الماضي وهي الحادثة التي نجمت عن تعرض الطائرة لتأثيرات خارجية.

وأشار المدعي العام إلى أن هناك تعاوناً وثيقاً يجري في هذه العملية مع كل من الاتحاد الروسي وكازاخستان موضحا أن هذا التعاون يأتي نظراً للطبيعة الدولية التي يتسم بها الحادث.

كما أعرب المدعي العام عن أمله في أن يستكمل التحقيق مساره وأن يصل إلى "نتيجته المنطقية".