رئيس وزراء أرمينيا: عودة الأرمن الى قراباغ غير واقعية وتشكل خطراً على عملية السلام

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

صرح رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في كلمة له أمام الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا بخصوص مسألة عودة الأرمن النازحين من إقليم قراباغ مفيدا "أنني لا أعتقد أن هذه العودة واقعية" مشيراً إلى أنها "قضية بالغة الخطورة".

وأضاف باشينيان "أعتبر هذه المسألة خطراً على عملية السلام".

وأعلن رئيس الوزراء الأرميني أن الأرمن القادمين من قراباغ يجب أن يبقوا في أرمينيا وأن الحكومة بدأت بالفعل في "برنامج لتوفير شقق سكنية" لهم.