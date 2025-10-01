 الرئيس إلهام علييف يهنئ نادي قراباغ أغدام بمناسبة فوزه الآخر في دوري أبطال أوروبا

باكو، 1 أكتوبر، أذرتاج

نشر الرئيس إلهام علييف منشورا في حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي بمناسبة فوز نادي قراباغ أغدام الأذربيجاني لكرة القدم التاريخي في الجولة الثانية من مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا الليلة.

وكتب الرئيس علييف في المنشور " أهنئ من أعماق قلبي نادي قراباغ لكرة القدم وجميع أفراد المجتمع الكروي الأذربيجاني بمناسبة فوزهم الموثوق على بطل الدانمرك نادي كوبنهاغن لكرة القدم

ويواصل قراباغ جعل شعبنا فخوراً بتقاسمه المراكز الأولى مع عمالقة كرة القدم العالمية بعد تحقيقه فوزين باهرين في مباراتين في المرحلة الرئيسية لأقوى بطولة للأندية على الكوكب."