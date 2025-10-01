أسير سابق يكشف تفاصيل وحشية في محكمة باكو: "أجبروني على السير في مناطق ملغومة"

باكو، 2 أكتوبر، أذرتاج

في الجلسة التي عُقدت في 2 أكتوبر أمام محكمة باكو العسكرية بخصوص القضية الجنائية المتهم فيها مواطنون من جمهورية أرمينيا كشف المتضرر إلهام محمدوف عن تفاصيل التعذيب الذي تعرض له خلال فترة أسره عام 2002.

وأبلغ المتضرر محمدوف في شهادته بأنه اُسر وهو "أعزل" من قبل القوات المسلحة الأرمينية في سهل حرامي الواقع في أراضي ولايتي فضولي وبيلقان الأذربيجانيتين أثناء توجهه للحراسة وذكر أنه تعرض للضرب والتعذيب من قبل الجنود الأرمينيين.

وتعرف المتضرر محمدوف في المحكمة على المتهم ليفون مناتساكانيان مشيراً إليه بصفته الضابط الذي أظهر "قسوة خاصة" حيث قال "كان يضربني بقبضته، ثم بكعب البندقية الآلية".

وأشار المتضرر محمدوف الى واحد من أشد الأعمال وحشية كان قد أجبِر على الوقوف عند الخندق وظهره متجهاً نحو مواقع الجيش الأذربيجاني، حيث أطلق مناتساكانيان النار، مما يعني أن النيران الصديقة كان من الممكن أن تصيبه عن غير قصد وأضاف "بعد ذلك، أجبروني على السير في المناطق الملغومة".

واحتُجز المتضرر محمدوف لمدة 6 أشهر و15 يوماً في الأراضي التي كانت تحت الاحتلال الأرميني في ذلك الوقت، ثم نُقل إلى أرمينيا قبل تسليمه لاحقاً لأذربيجان وأجاب المتضرر على أسئلة جهة الدفاع عن المتهم مناتساكانيان بأنه لم يكن يعرف مناتساكانيان قبل أسره، لكنه خمّن أن منصبه كان "رئيس الأركان" بناءً على المعاملة التي كان يتلقاها.

هذا وتستمر محاكمة المواطنين الأرمن المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد السلام والإنسانية، بما في ذلك إعداد وشن الحرب العدوانية والإبادة الجماعية وانتهاك قوانين وأعراف الحرب والإرهاب وتمويل الإرهاب والاستيلاء على السلطة بالقوة والاحتفاظ بها بالقوة وغيرها من الجرائم المتعددة التي ارتُكبت نتيجة للعدوان العسكري الأرميني ضد أذربيجان.