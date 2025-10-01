الرئيس إلهام علييف يهنئ نظيره الأوزبكستاني: الذكرى الثلاثون للعلاقات الدبلوماسية هي ذروة التحالف الاستراتيجي بين أذربيجان وأوزبكستان

باكو، 2 أكتوبر، (أذرتاج)

وجه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف رسالة تهنئة إلى الرئيس الأوزبكستاني شوكت ميرضيائيف بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأشار الرئيس علييف في الرسالة بشكل خاص إلى أن العلاقات القائمة على "الأصل المشترك والتاريخ واللغة والثقافة والقيم الدينية والروحية" بين الشعبين قد ارتقعت إلى "مستوى عالٍ وهو مستوى التحالف".

ووصف الرئيس علييف "معاهدة التحالف" الموقعة العام الماضي بأنها وثيقة تاريخية "تضفي الطابع الرسمي وتخلد التحالف الطبيعي" القائم بين الدولتين المستقلتين وذات السيادة. وأكد بشكل خاص على "الدور والخدمات الاستثنائية" للرئيس ميرضيائيف في الوصول إلى هذا المستوى من الشراكة.

كما أعرب الرئيس الأذربيجاني في الرسالة عن شعور أذربيجان بالفخر إزاء نفوذ أوزبكستان المتزايد على الساحتين الإقليمية والدولية مشيرا إلى توسع "جدول الأعمال التعاوني متعدد الأوجه" بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والاستثمار والمجالات الإنسانية.

ونوّه الرئيس علييف بشكل خاص "بموقف أوزبكستان العادل والدعم الدائم" من سلامة أراضي أذربيجان وسيادتها، مؤكداً أن هذا الدعم لن يُنسى أبداً. كما عبر عن شكره العميق لزيارات ميرضيائيف أراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الأرميني ودعم "بناء مدرسة باسم ميرزا أولوغ بك في ولاية فضولي المحررة" واصفاً ذلك "ب"الرمز الساطع للأخوة".

وشدد الرئيس إلهام علييف على أن مناطق "آسيا الوسطى وجنوب القوقاز وبحر الخزر" تتحول في الوقت الحاضر إلى "منطقة جيوسياسية موحدة" وأن للعلاقات الأذربيجانية الأوزبكية دوراً حاسماً في هذه العمليات الإيجابية.